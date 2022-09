Szczesny, buone notizie dagli esami: escluse fratture legamentose alla caviglia destra

Per il portiere della Juventus si temeva uno stop assai più lungo. Il polacco invece può tornare in campo già nei primi giorni di ottobre

Sospiro di sollievo in casa Juventus: gli esami radiologici che Szczesny ha effettuato ieri sera al J-Medical dopo il trauma riportato alla caviglia destra hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità – fa sapere il club torinese – sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia. Una manna dal cielo, visto che le immagini dell’infortunio facevano presagire uno stop ben più lungo.

Secondo le prime previsioni, il portiere polacco potrà tornare in campo nei primi giorni di ottobre. La data cerchiata in rosso sul calendario è il 2, quando i bianconeri affronteranno il Bologna. Per le partite contro Fiorentina, PSG e Salernitana a difendere i pali della Juve ci sarà quasi certamente Perin, per Benfica e Monza resiste invece qualche flebile speranza di riavere il titolare.