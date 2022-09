Spalletti: «Ancora con l’anno scorso? Ma perché non l’ha vinto Ancelotti due anni fa il campionato?»

Spalletti a Mediaset ha risposto a una domanda di Incocciati: “Ha capito cosa non è andato lo scorso anno? E quest’anno come ha rigenerato la squadra?”

Spalletti ha dichiarato

“Ma perché dite che l’anno scorso abbiamo avuto problemi? Abbiamo perso un paio di partite, ma abbiamo fatto un grande campionato. Non dategli il taglio di chi vuol farlo sembrare un campionato fallimentare. Perché non è stato vinto con Ancelotti due anni prima il campionato, con la stessa squadra e tutti i calciatori nuovi, con la squadra fatta a misura del più bravo di tutti? Arrivare 19 punti davanti alla Roma, 18 davanti alla Lazio, lo fate passare come un campionato normale?”.