Serbia-Italia: Pozzecco show. Espulso, torna a bordo campo e si inginocchia davanti ai suoi (VIDEO)

L’allenatore dell’Italia letteralmente impazzito di fronte alla vittoria sulla Serbia. I giocatori lo spingono verso il tunnel, lui è irrefrenabile

L’Italia del basket ha battuto la Serbia aggiudicandosi il passaggio di turno agli Europei. Ed è subito Pozzecco show. Il ct è stato espulso per seconda ammonizione quando mancavano 4 minuti e 43 secondi al termine del terzo quarto. L’Italia era sotto di quattro punti. L’allenatore ha lasciato la panchina dopo aver abbracciato tutti i giocatori, sia quelli in campo che quelli in panchina. A quel punto l’Italia ha iniziato la straordinaria rimonta che l’ha portata alla vittoria.

Pozzecco è letteralmente impazzito. All’imbocco del tunnel non è riuscito a trattenere l’emozione ed è corso a bordo campo, incapace di restare fermo dov’era stato relegato dagli arbitri. Nel video si vede l’allenatore che si spinge fino al campo, incurante dei tentativi dello staff di fermarlo. Si inginocchia davanti ai suoi giocatori, che lo spingono indietro verso il tunnel. Straordinario.