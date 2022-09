Richarlison, bordata all’Everton: «Ho lasciato perché non c’è l’ambizione di vincere partite e trofei»

Le dichiarazioni del brasiliano riportate dal Daily Mail. «Ho trascorso quattro anni lì e posso dire che c’è ancora molta strada da fare per ottenere grandi risultati»

Il Daily Mail definisce “brutali” le dichiarazioni di Richarlison, l’attaccante brasiliano che – dopo quattro anni all’Everton – questa estate ha lasciato i Toffees per unirsi al Tottenham di Conte. Sono parole che Richarlison rilascia a Four Four Two, il Mail le riporta. Dichiara che a giocare un ruolo fondamentale nella sua scelta è stata la «mancanza di ambizione» che c’è a Goodison Park. Dove non si ha desiderio di vincere le partite.

«Andar via è sempre difficile quando hai legami così forti con il tuo club, e questo è stato sicuramente il mio caso. Ero felice all’Everton, sono grato per tutto ciò che ho imparato lì. È un grande club con molta storia. Però al giorno d’oggi, in tutta franchezza, i Toffees soffrono perché c’è mancanza di ambizione. Sai, quella voglia di vincere le partite e i trofei. Ho trascorso quattro anni lì e posso dire che c’è ancora molta strada da fare per ottenere grandi risultati. Per questo ho sentito che era il momento giusto per andare avanti. Anche il club doveva fare soldi. È stato un buon affare per tutti i soggetti coinvolti. Sono felice di questa nuova sfida agli Spurs».

La scorsa stagione fu difficile.

«E’ stata una stagione molto stressante, a dire il vero. Abbiamo avuto molti infortuni e la squadra non era abbastanza lunga per farcela. Personalmente ho avuto anche dei problemi. Appena finita la precedente campagna di Premier League, ho giocato in Copa America, poi ai Giochi Olimpici e poi è ricominciata la Premier League. Non ho avuto pause e ho subito alcuni infortuni durante la stagione»