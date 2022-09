Repubblica: anche i conti di Napoli e Lazio sotto sorveglianza della Uefa

Fair play finanziario, sono stati collocati tra i 19 club in pareggio di bilancio anche grazie alle misure di emergenza per la pandemia

I quotidiani ovviamente i provvedimenti della Uefa sul fair play finanziario. Provvedimenti che hanno colpito – per ora in maniera blanda, Juventus Inter Milan e Roma. I cui conti sono sotto osservazione e potrebbero poi pagare multe più salate. Ma, scrive Repubblica, anche Lazio e Napoli (pur essendo stati inseriti tra i virtuosi) sono sotto sorveglianza della Uefa.

La sentenza della Prima camera del CFCB (Club Financial Control Body) dell’Uefa, presieduta dallo statunitense Sunil Gulati, ha collocato Napoli e Lazio tra i 19 club in pareggio di bilancio, anche grazie alle misure di emergenza per la pandemia: resteranno sotto sorveglianza.