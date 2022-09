Real Madrid: torna Benzema ma si infortuna Modric

Il croato dovrebbe stare fermo dieci giorni, almeno questa è la prima diagnosi. Il centravanti futuro Pallone d’oro è invece tornato ad allenarsi

Giornata in chiaroscuro a Valdebebas quartier generale del Real Madrid. Oggi è tornato ad allenarsi Karim Benzema che è stato fermo per un infortunio muscolare: si fece male in Champions contro il Celtic. Ma sempre oggi è arrivata la notizia dell’infortunio muscolare occorso in Nazionale a Modric. Il croato dovrebbe stare fuori dieci giorni, almeno questa è la prima diagnosi. Il Madrid quest’anno ha perso Casemiro passato al Manchester United ma può contare su tre centrocampisti più giovani di grande talento: Tchouameni, Camavinga e Valverde (oltre a Ceballos).