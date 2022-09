Pioli: «La nostra missione è dimostrare che il Milan è competitivo in Europa»

Domani il Milan affronterà il Salisburgo in Champions League. L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un’altra partita e una diversa competizione. Ora c’è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso”.

Qual è l’obiettivo di quest’anno?

Sull’incontro con Cardinale.

La Champions è nel dna del Milan: vorremmo conoscere le sue emozioni.

È possibile rivedere la stessa squadra del derby?

“Sì, come no. Sono scelte che farò domattina nella rifinitura. Oggi mi sembrava che tutti stessero bene, è la cosa importante. Le scelte per le rotazioni… Le avevo già preparate in precedenza, poi le partite mi diranno come interpretarle”.