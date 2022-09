A Dazn: «Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quello che abbiamo creato. Abbiamo tirato non so quante volte in porta, c’è delusione».

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Napoli.

«Se una squadra gioca così bene non può perdere. Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quello che abbiamo creato, può capitare la serata storta e negativa, dove l’avversario fa meglio di te, ma c’è delusione, non dovevamo perdere, il calcio è anche questo, impareremo da questa serata, saremo più concreti in altre situazioni. Abbiamo perso perché nelle due aree non ci abbiamo messo la qualità e la determinazione che serve, il calcio è anche così, se venivo qua a dire che abbiamo giocato benissimo… abbiamo giocato meglio del Napoli, abbiamo tirato non so quante volte in porta, avevano l’imbattibilità, è in peccato perderla con una prestazione del genere, dispiace».

«Nella situazione del gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire l’uomo in possesso palla e abbiamo costretto Messias ad abbassarsi lasciando libero Mario Rui. Credo che il Napoli ha avuto quell’occasione lì, è difficile imputare qualcosa alla nostra difesa, credo che per tutte le occasioni che abbiamo avuto un gol è troppo poco, sono rammaricato per quello, abbiamo lasciato pochissimo ad un avversario che di solito crea e segna tantissimo. Lavoreremo per cercare di essere più precisi e compatti, dovevamo essere più lucidi e impedire il passaggio per Mario Rui ma non ci siamo riusciti».