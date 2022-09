Phelps: «Nella mia vita ho fatto più bracciate che passi, ma oggi il nuoto per me è una caramella»

Michael Phelps ha smesso di gareggiare nel 2016. Ha parlato più volte delle sue crisi depressive. Ora ha tre figli (sei, quattro e tre anni), nessuno dei tre fa nuoto. Lui viaggia molto, per gli sponsor, lavora alla sua fondazione che aiuta le persone a sentirsi al sicuro in acqua o che stanno attraversando momenti difficili mentalmente. “Quando non sono in viaggio mi occupo dei bambini: colazione, scuola, compiti… Faccio anche sport regolarmente e molti interventi sulla salute mentale”.

L’Equipe lo ha intervistato a Parigi, durante uno di questi viaggi di lavoro.

Come dai un senso alla tua vita quando sei l’atleta più decorato nella storia dei Giochi Olimpici?

Ti manca il nuoto?

“Per niente ! Non dirò che non nuoto mai, ma se vado in acqua faccio 1.500 o 2.000 metri, non si va molto lontano. Perché dovrei fare di più? Non è il mio lavoro. In effetti, per me è più terapia che altro, come un regalo. Quando mangi caramelle, ti senti meglio. Io, quando sono in acqua, sono come un’altra persona, le mie spalle si rilassano, sono rilassato. Durante la mia carriera, devo aver dato più bracciate di quanti passi ho fatto sulla terra. Mi dico che la mia carriera è piuttosto invidiabile, con dei ricordi incredibili. Ho ricevuto le migliori ricompense per il lavoro svolto ed è quello che avevo sempre sognato. Le medaglie che ho vinto mi permettono di fare quello che faccio oggi. Il mio orgoglio è il mio ruolo di padre, ma è anche avere la possibilità di salvare vite umane. Non c’è niente di più grande. Quando nuotavo non avrei mai immaginato di poter lasciare questo ambiente per qualcosa che mi avrebbe affascinato così tanto”.