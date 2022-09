In conferenza: «Prendo molto sul serio le critiche costruttive, ho rivisto tutte le partite durante la sosta e ho fatto molte analisi»

L’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann si difende dalle critiche per il pessimo inizio della squadra in Bundesliga, in conferenza stampa.

“Prendo molto sul serio le critiche costruttive. Sento molte responsabilità e investo molto tempo nel mio lavoro. Non sono responsabile di tutto e nemmeno i giocatori. Questo è un gioco di squadra. È sempre importante mettere in discussione tutto, anche se stessi. Ho rivisto tutte le partite durante la sosta e ho fatto molte analisi. Ne abbiamo parlato con la squadra e sono fiducioso che faremo una buona partita”.

Nagelsmann ha difeso Mané e Kimmich, due dei più criticati in squadra.

“Il giocatore deve mettere in pratica ciò che l’allenatore gli chiede. Mané ritroverà presto la sua forma migliore. Sono sicuro che lo farà. Kimmich? Tutti possono parlare di lui, ma è un giocatore molto importante per noi e per la nazionale. Ovviamente ci sono cose in cui è bravo e altre in cui può migliorare. È importante che il giocatore sappia quello che deve fare”.

Nagelsmann non vive un momento felice. Oggi un rapporto della Bild sottolineava che ci sono state lamentele interne al Bayern persino per l’abbigliamento dell’allenatore a bordo campo. Lo stile molto moderno che lo caratterizza è visto da qualcuno all’interno del club come un inutile modo di dare spettacolo.