Nagelsmann: «Bisogna cambiare molte cose. Penserò a tutto, a me stesso, alla situazione, a tutto»

L’allenatore del Bayern dopo il ko con l’Augsburg: «Il trend è negativo. Ci penserò, poi vedremo come andranno le cose a partire da ora».

Dopo la sconfitta in Bundesliga con l’Augsburg, l’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha rilasciato alcune dichiarazioni. La squadra viene da tre pareggi, oggi ha subito una sconfitta. Il percorso in campionato è negativo, anche se in Champions è reduce da una vittoria sul Barcellona. Il tecnico ha dichiarato che dovrà riflettere su tutto, anche su se stesso.

«Il trend è negativo, bisogna cambiare molte cose. Ci penserò, poi vedremo come andranno le cose a partire da questo momento. Penserò a tutto, a me stesso, alla situazione, a tutto».

Affranto Thomas Muller:

«Dopo 4 partite senza vittorie, siamo sbalorditi e devastati. Avevamo creato molte occasioni, ma se non le sfrutti alla fine ti restano zero punti».