Milano-Cortina, Scaroni conferma il no a Draghi: «Ho troppi impegni, operazione impossibile»

«Quando si ha una carica, poi bisogna anche fare le cose, come faccio con tutto quello che ho da fare? Resterò presidente del Milan»

A margine della cerimonia in onore dei 40 anni della morte del generale Dalla Chiesa, in Piazza Diaz, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha confermato alla stampa il no a Draghi per la carica di amministratore delegato di Milano-Cortina.

“Mi piace Milano, mi piace Cortina e mi piacciono le Olimpiadi, ma ho talmente tanti impegni che la vedo una operazione impossibile. Quando si ha una carica, poi bisogna anche fare le cose. Come faccio con tutte le cose che devo fare? Se resterò presidente del Milan? Certamente: sono milanista e ho avuto qualche piccola soddisfazione col Milan, siamo d’accordo”.