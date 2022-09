CorSera: Scaroni si defila dalla nomina ad amministratore delegato di Milano-Cortina

Il presidente del Milan in un primo momento era disponibile ad assumere l’incarico ma non ad aspettare il cambio di governo. Fuori dai giochi anche Colao

La questione della nomina dell’amministratore delegato di Milano-Cortina si complica. Qualche settimana fa Repubblica scrisse che la carica sarebbe toccata a Paolo Scaroni, presidente del Milan, fortemente voluto da Mario Draghi. Il Corriere della Sera, però, oggi scrive che Scaroni si è defilato.

“Dal già ristretto lotto dei candidati a succedere a Vincenzo Novaro, dimissionario, si sarebbe defilato Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, disponibile in un primo momento ad assumere l’incarico ma non ad aspettare il cambio di governo. Fuori dai giochi sarebbe anche, per sua volontà, Vittorio Colao — attuale ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale — che troverebbe inappropriata l’investitura nell’attuale clima politico. Il problema è che senza il nuovo a.d. (il prossimo governo sarà operativo non prima di 50 giorni) alcune decisioni su temi infrastrutturali sono bloccate. Unica alternativa, difficilmente praticabile, un accordo tra amministratori locali (Sala, Zaia, Fontana in primis) ratificato da Draghi”.