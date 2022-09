Mbappè: «Pogba? In questo momento preferisco fidarmi di lui e non di suo fratello»

In conferenza: «Il mio rapporto con Neymar è sempre stato basato sul rispetto ma con alti e bassi. Con due caratteri forti succede»

L’attaccante del Psg, Kylian Mbappé, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, in Champions League. Ha dichiarato che Pogba lo ha chiamato per dargli la sua versione dei fatti sul malocchio ed ha parlato anche di Neymar.

Su Pogba:

“In questo momento preferisco fidarmi della parola di un compagno di squadra. Oggi è la sua parola contro quella del fratello, mi fiderò del mio compagno di squadra. Non è il momento di aggiungere nulla, sono abbastanza lontano da tutto questo”.

Sui rigori:

“Vedremo, si parla sempre di rigori. Dobbiamo vedere come andrà durante la partita. Essere il numero 1 non significa che si tireranno tutti i rigori, non esiste in nessun club, e meno ancora quando si gioca con due giocatori come Neymar e Messi. Vedremo domani, ma non c’è problema”.

Sul suo rapporto con Neymar:

“Questo è il sesto anno con Neymar. Abbiamo sempre avuto un rapporto così, basato sul rispetto, ma a volte con momenti più caldi e altre più freddi. È la natura della nostra relazione. Ho molto rispetto per il giocatore che è. Quando hai due giocatori con un carattere così forte, hai momenti del genere, ma sempre nel rispetto e nell’interesse del Psg”.