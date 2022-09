Mattarella: «Pallavolo italiana esempio di rispetto e correttezza, mica come altri sport…»

Mentre la Nazionale di pallavolo vinceva il suo quarto titolo Mondiale, a Torino andava in onda la “solita” Serie A, tra caos arbitrale e risse in campo. Due spaccati di sport nazional-popolare sottolineati dal Presidente della Repubblica nel suo discorso all’Italvolley, ricevuta al Quirinale. A Mattarella è bastata una frase, attentamente messa lì con un po’ di sarcasmo, tra un complimento e l’altro:

“Ieri sera vi ho visti dalla prima battuta fino all’ultima messa in rete dai polacchi. Aver consegnato il primo set ai polacchi è stato un bel gesto di cortesia per lo sportivissimo popolo polacco. E’ un tratto tipico della pallavolo, questo: la correttezza, il rispetto reciproco. Un esempio per tutti gli altri sport, alcuni dei quali hanno questi tratti, altri ne hanno in verità un po’ meno…“.