L’Inter perde 3-1 con l’Udinese. Inzaghi li sostituisce tutti, ora non resta che sostituire lui

Non paga il metodo di sostituire gli ammoniti. Bastoni prende a calci la panchina. Si era sull’1-1. Poi l’Inter crolla. Udinese prima in classifica

Terza sconfitta in campionato per l’Inter. Dopo Lazio e Milan, la squadra di Inzaghi perde anche con l’Udinese 3-1 dopo essere andata in vantaggio con Barella. Poi il pareggio con autorete di Skriniar. E alla mezz’ora l’episodio di cui si parlerà a lungo: la sostituzione di Bastoni e Mkhitaryan solo perché ammoniti. Bastoni non la prende bene e prende a calci la panchina.

Nel secondo tempo l’Inter comincia bene ma non va oltre la pressione. Attorno al 75esimo i nerazzurri calano e i friulani prima colpiscono il palo con Deulofeu e poi sempre lo spagnolo di testa batte Handanovic.

Ora la domanda è: Bastoni se lo sarebbe preso Deulofeu?

Nel finale arriva anche il terzo gol di testa di Arslan. Ancora su assist di Deulofeu.

L’Udinese è prima in classifica con 16 punti, ha battuto Fiorentina Inter e Roma.