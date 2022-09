La Gazzetta elogia Tiago Pinto: in venti mesi bollenti ha fatto crescere la Roma, ora si avvicina il rinnovo

La Gazzetta dello Sport elogia l’operato di Tiago Pinto alla Roma. Ha fatto crescere il club nonostante un avvio in salita e mille difficoltà. La rivoluzione giallorossa porta la sua firma.

Arrivato venti mesi fa, la sua avventura alla Roma iniziò da positivo al Covid, con la sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dello Spezia, “con annessa figuraccia sui cambi”. Poi scoppiò il caso Dzeko, a cui fu tolta la fascia da capitano.

“Tutto questo, poi, dovendo occuparsi di un mercato invernale in cui la famiglia Friedkin – proprietaria da appena cinque mesi – cercava di orientarsi. Come dire, il benvenuto poteva essere migliore. Ma il giovane general manager del club, allora 36enne, non si è perso d’animo e ha cominciato un’avventura in cui tutto viene coniugato solo al futuro”.