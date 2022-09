Juventus, si fa male anche Miretti: trauma distorsivo alla caviglia destra

Allegri perde uno dei suoi migliori uomini. Miretti si è fatto male in allenamento. Ha lasciato il ritiro della Nazionale U21 per tornare a Torino

Nella Juventus piove sul bagnato: si è infortunato anche Fabio Miretti, uno dei migliori, tra gli uomini di Allegri, in questo avvio di campionato. Miretti si è fatto male in allenamento, mentre era in ritiro con la Nazionale U21. Ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra ed ha lasciato la Nazionale per tornare a Torino. Adesso sarà sottoposto agli esami medici che dovranno chiarire la gravità del problema e i tempi di recupero.

