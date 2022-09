Il Guardian: Harry Maguire non è in forma, Southgate la smetta con la lealtà verso il suo generale 

Il Guardian commenta la partita di ieri di Nations League tra Germania e Inghilterra. Andata sotto di 2 gol, l’Inghilterra è stata scossa da un moto d’orgoglio e ha rimontato, centrando poi un pareggio preziosissimo: 3-3. Il quotidiano inglese punta il dito soprattutto sulla prestazione di Harry Maguire, responsabile di aver provocato un calcio di rigore trasformato poi da Gundogan: era intervenuto in ritardo su Musiala, l’arbitro, dopo aver rivisto l’azione al Var, ha indicato il dischetto.

Il Guardian definisce la prestazione del difensore del Manchester United “terribilmente commovente e confusa”.

“Quando i segnali di pericolo smettono di essere segnali di pericolo e diventano semplicemente realtà, cose brutte che accadono? Nel post partita Southgate ha detto di non voler ascoltare i “rumours”. Ma a volte la lealtà è anche la via più facile”.

Da quanto accaduto emerge una certezza:

“Maguire, in questo momento, non è in forma, né pronto né in grado di esibirsi a questo livello. Potrebbe trovare quella forma in allenamento. Ma c’è qualcos’altro qui”.

Ovvero il rapporto che lega Southgate a Maguire.

L’Inghilterra è stata la carriera di Maguire. Ma lo è davvero? Si chiede il Guardian.

“Dieci minuti dopo quel gol, Maguire è stato lasciato roteare sulla schiena, facendo un angelo di neve sul prato di Wembley mentre Musiala ha deviato di nuovo. E poco dopo Maguire era di nuovo a terra, crollando come un venerabile vecchio muro anglosassone, contrastato da Kai Havertz, che poi si allontanava e segnava dall’altra parte. “Dobbiamo concentrarci sui nostri migliori giocatori”, ha detto Southgate, ancora una volta alla fine. “A meno che la situazione non diventi insostenibile”. Definisci il concetto di “insostenibile”. Southgate aveva fatto la cosa giusta con la sua selezione qui. Questo non è il momento di “scoprire” i giocatori marginali. Questo è il momento di provare a far sentire questa cosa come una squadra”.

“La lealtà è buona, finché non smette di essere buona. E c’è ancora tempo per cambiare questa storia. Sembra sempre più improbabile. Ma se Southgate ha davvero intenzione di essere spietato, come ha suggerito, avrà sicuramente bisogno di iniziare con uno dei suoi generali più vicini”.