Il direttore sportivo del Borussia Dortmund: «Haaland era diventato un peso, esisteva solo lui»

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ha rilasciato un’intervista a Sport Bild in cui parla di Haaland e di quanto era diventato un peso, nello spogliatoio, prima della cessione al Manchester City.

“Per quanto abbiamo sempre apprezzato Erling e il successo che ha avuto con la nostra maglia, alla fine la faccenda era diventata decisamente un peso, sia nello spogliatoio che per il club. In generale, per tutto l’ambiente, c’era solo lui. Il momento della vendita era quello giusto, sia per noi che per il City. Il fatto che i nostri primi 10 gol in questa stagione siano stati segnati da 10 giocatori diversi lo dimostra. Mi sarebbe piaciuto essere certo della sua partenza un po’ prima, perché quel problema limitava la nostra preparazione. Senza di lui abbiamo la possibilità di fidarci degli altri giocatori”.