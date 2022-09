Il Daily Mail: Arthur per il Liverpool è solo un ripiego, i Reds l’estate prossima vogliono Bellingham

Non è scattata ancora la scintilla tra Klopp e il brasiliano. Che anzi, secondo alcune voci, potrebbe essere rispedito alla Juve già a gennaio

La scelta di Arthur, per il Liverpool, è una scelta di ripiego. Il brasiliano resterà nel club di Klopp solo finché i Reds non riusciranno a prendere Bellingham, la stellina del Borussia Dortmund a segno nell’ultima partita di Champions contro il Manchester City. Tanto che è verosimile che il Liverpool decida di non investire i quasi 38 milioni pattuiti con la Juventus per il riscatto del suo cartellino. È quanto scrive l’edizione online del Daily Mail. Secondo alcune voci che si stanno diffondendo a macchia d’olio in Gran Bretagna, poi, Klopp avrebbe addirittura già bocciato Arthur, soprattutto a causa di alcuni atteggiamenti durante gli allenamenti. E se non dovesse scattare la scintilla tra il tecnico tedesco e il brasiliano, quest’ultimo potrebbe tornare in Italia già a gennaio.

Capitolo Bellingham: il Daily Mail sostiene che il Dortmund nell’ultima sessione di calciomercato non era disposto a vendere il portentoso talento inglese, avendo già lasciato andare Haaland. Le cose, però, l’estate prossima, potrebbero cambiare.