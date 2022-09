Il coach di Sinner: «Se vinci sei bravo, se Jannik fa doppio fallo Vagnozzi non capisce niente. In Italia è così»

Il Corriere della Sera intervista Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner da febbraio. Gli vinee chiesto da dove si riparte, dopo New York.

«Dall’atteggiamento spettacolare con cui Jannik è stato in campo 5 ore 15’ con un mostro come Alcaraz. Mi è piaciuta la sua resilienza in un match ad altissima intensità, la qualità del tennis: si è spinto al limite, risalendo da situazioni difficili, ha annullato 5 set point, ha reagito al match point non convertito. Non sono stupito: sapevo che non molla mai. E l’aspetto fisico: problemi risolti».