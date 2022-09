Hai capito Arthur? Allegri non lo vede, il Valencia non può permetterselo e lui se ne va al Liverpool

Lo riferisce Di Marzio. Il brasiliano alla corte di Klopp in prestito proprio all’ultimo giorno di mercato. Sarà l’alternativa a Thiago Alcantara

Era arrivato alla Juve in un’operazione di maquillage finanziario orchestrata col Barcellona, l’operazione che ha portato Pjanic a vestire la maglia blaugrana. Alla Juve, però, ci è arrivato rotto. Tanto che per vederlo all’opera c’è voluta qualche settimana. Poi, con Pirlo, aveva cominciato a giocare. Con Allegri però Arthur Melo non si è mai preso. Non c’è stata chimica. Eppure si tratta di un canterano, un calciatore di qualità, regolarmente nel giro della Nazionale brasiliana. Che alla fine, per l’appunto, trova una squadra all’altezza: si trasferisce, in prestito, al Liverpool di Klopp, che setacciava il mercato alla ricerca di un’alternativa a Thiago Alcantara. Lo riferisce il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.

Il centrocampista in questa sessione di mercato è sempre stato considerato in uscita dalla Juve, fuori dal progetto. Ci ha provato il Valencia di Gattuso ma non poteva permetterselo. L’accordo infatti non fu trovato. Arthur ha aspettato e alla fine è stato premiato: lo aspettano i Reds, il Napoli se lo ritroverà come avversario nel girone di Champions League.