Gran Premio di Monza, la Fia replica alle accuse: «Procedure rispettate, la nostra priorità è la sicurezza»

«L’incidente non era abbastanza significativo per la bandiera rossa. La durata della safety car non ha influenza sulla procedura»

La Fia replica alle accuse dopo le polemiche per la conclusione del Gran Premio di Monza di Formula 1 sotto safety car.

«Poiché la sicurezza dell’operazione di recupero è la nostra unica priorità e l’incidente non era abbastanza significativo da richiedere la bandiera rossa, la gara si è conclusa sotto safety car seguendo le procedure concordate tra la Fia e tutti i concorrenti. La durata della safety car all’interno di una gara non ha alcuna influenza su questa procedura. E’ stato fatto ogni sforzo per riprendere la gara, ma i commissari non sono stati in grado di spingere la macchina nella via di fuga»