Giuntoli gongola, Kim è il miglior giocatore del mese di settembre

Giuntoli gongola, e non poco. Non poteva essere altrimenti visto il mercato che ha fatto il Napoli. Un mercato di cui si parlerà ancora per moltissimo tempo. L’anno zero voluto da De Laurentiis si è rivelato una grande opportunità per il ds. Ha preso Kvara e Kim per pochi spiccioli e Kvara (che è stato votato anche dall’Aic) è stato il “Player of The Month” di agosto, Kim Min-Jae, poi, quello di settembre. Il sudcoreano riceverà il premio domani, allo Stadio Maradona, come fa sapere il Napoli con una nota pubblicata sul sito ufficiale. Glielo dovrebbe consegnare Giuntoli stesso. Una premiazione che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, l’eccellente lavoro dei partenopei questa estate, svolto nello scetticismo generale, con una piazza delirante che contestava. Proprio Kim fu coinvolto dal tifo organizzato in uno striscione di contestazione a De Laurentiis: “Kim, 3 pacchetti 10€…”, scrissero.

Kim Minjae è stato eletto dalla Lega Serie A quale miglior giocatore del campionato nel mese di Settembre. Il riconoscimento “Player of The Month” verrà consegnato al difensore del Napoli domani prima della gara contro il Torino al Maradona.

A Settembre, a coronamento di prestazioni eccellenti, Kim andò anche in gol contro la Lazio all’Olimpico con uno stacco di testa alla quinta giornata di campionato. Seconda rete stagionale del difensore azzurro dopo quella contro il Monza nella seconda giornata.