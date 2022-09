Gazzetta: Kvaratskhelia è una gioia per gli occhi, su ogni sua giocata c’è una spolverata di magia

I voti dei quotidiani per il georgiano sono tra il 6,5 e il 7. Il CorSport: “Un pericolo costante: punta, sterza, salta”

Contro i Rangers Kvaratskhelia non ha segnato ma è stato comunque protagonista, tanto da meritare voti sopra la sufficienza da parte dei quotidiani. Corriere della Sera e Repubblica gli danno 6,5 in pagella. Mezzo voto in più, invece, da Corriere dello Sport e Gazzetta.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Un pericolo costante: punta, sterza, salta. Che ansia. Quando gli avversari spariscono, lui cresce. E martella. E si prende anche il secondo rigore sparando un tiro murato da Barisc con la mano”.

La Gazzetta:

“A un certo punto Spalletti lo colpirebbe con la stampella per un eccesso di egoismo. Ma sto ragazzo è una gioia per gli occhi: su ogni giocata c’è una spolverata di magia”.