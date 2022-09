Spalletti su Kvara: «Voi dite che è forte, poi lui arriva davanti alla porta e non passa» (VIDEO)

Nel corso della lunga conferenza stampa del mister del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la vittoria contro i Rangers, ha parlato anche di Kvara che è diventato oramai l’idolo dei tifosi

«Glieli date voi i consigli, è forte, forte, forte, poi arriva lì e tira anziché darla. Il gol di Ndombele chi l’ha fatto? Anguissa, vanno dati a lui i meriti. Poi è chiaro che Kvara dà le impennate alla squadra, se non lo stendono arriva in porta, è fortissimo ma deve saper scegliere, Politano ha fatto rincorse, poi ha preso palla e ha tirato un rigore non normale, un super-rigore visto cos’era successo, poi l’ho tolto perché era ammonito. Sono particolari per diventare forti, non vince un giocatore solo, per noi no, per noi vince la squadra. Se Kim non vince tutti quei duelli aerei e se Lobotka e Anguissa non ripuliscono i palloni allora Kvara tocca due palloni. Poi chi ha la sua qualità e l’estro sono quelli che fanno la differenza di là, creando la follia, la sana follia, però sono importanti tutti. Kvara non ci porta in braccio e ci porta a vincere la partita da solo».