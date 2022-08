Gazzetta: Pogba ha scelto di non operarsi per l’esperienza del passato al Manchester United

Il calciatore ha assistito impotente alla disfatta della Juve ieri contro l’Atletico, il suo lavoro di recupero continua, ma per vederlo in campo ci vorrà ancora tempo

Ieri pomeriggio alla Continassa Paul Pogba ha visto da vicino la sua Juventus soccombere di fronte all’Atletico Madrid, scrive la Gazzetta dello Sport. Il suo lavoro di recupero continua, ma per poterlo rivedere in campo a dare una mano ai suoi compagni ci vorrà ancora tempo dopo la rottura del menisco laterale del ginocchio destro, rimediata durante la tournée americana.

Per ora Paul divide il suo lavoro di recupero tra la piscina della Continassa e il JMedical. Riabilitazione in acqua e terapie per tre settimane, poi si proverà a testare le condizioni sul campo. Due settimane di allenamento personalizzato e, se tutto va bene, il ritorno alle sedute con il gruppo. Il percorso è delineato e per ora procede senza intoppi. La speranza è di rivedere Pogba abile e arruolato per la gara interna contro la Salernitana a settembre. Di sicuro salterà almeno cinque turni di campionato e l’esordio stagionale della Juve in Champions.