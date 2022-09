Gazzetta: dopo un solo mese di campionato i bookmakers danno il Napoli favorito per lo scudetto

Dopo la rivoluzione estiva, la squadra di Spalletti era indicata come la quarta-quinta forza del campionato, ora è favorita col Milan

In un mese si è passati dallo scetticismo estivo per una squadra completamente ricostruita dopo gli addii di Mertens, Koulibaly, Insigne, Ospina e Fabian, ai bookmakers che ora danno il Napoli favorito per lo scudetto. Insieme al Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Le vittorie in Champions e la vetta della classifica in campionato hanno fatto crollare ai minimi la quota di chi scommette per lo scudetto al Napoli.

“Il Napoli era partito in questa stagione con tante novità e altrettanti punti interrogativi. A Ferragosto in campo e ancora mancavano tre acquisti (Simeone, Ndombelé e Raspadori arrivati successivamente). Luciano Spalletti era stato il primo a frenare gli entusiasmi, specie dopo le vittorie su Verona e Monza. Ma alla fine del primo ciclo di gare i risultati sono ben oltre le aspettative. In 9 gare, 7 vittorie e 2 pari. Attacco migliore in Italia e in Champions ogni casella che è andata a posto quasi con naturalezza. E oggi un Napoli che dai bookmaker, e non solo, veniva indicato come la quarta-quinta forza del campionato, nel giro di un mese ha visto abbassare ai minimi la quota che si paga a chi scommette per lo scudetto azzurro. Ora la squadra di Spalletti, insieme al Milan, è dato favorito dagli scommettitori”.