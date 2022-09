Gazzetta: con Simeone e Raspadori il Napoli non si è accorto dell’assenza di Osimhen

È stata la conferma dell’ottimo mercato di Giuntoli: è stata costruita una rosa più profonda e competitiva e con caratteristiche diverse

La Gazzetta celebra il Napoli primo in classifica con un interessante focus diviso in punti. Il primo è dedicato alla squadra che, a differenza degli anni scorsi, non soffre le pressioni. Il secondo alla forza dei nuovi acquisti:

La Gazzetta scrive che Kvaratskhelia e Kim sembrano giocare nel Napoli da una vita.

Si sono incastonati perfettamente in un sistema di gioco collaudato specie con l’intesa dei centrocampisti e del redivivo Zielinski.

E il Napoli fin qui non ha nemmeno patito l’assenza di Osimhen.

Simeone e Raspadori, con sincronismo quasi svizzero, hanno saputo assicurare gol pesanti per allungare la striscia che ora è di cinque vittorie consecutive. Significa che è stata costruita una rosa più profonda e competitiva e soprattutto con caratteristiche diverse. Ad esempio proprio questi due ultimi attaccanti centrali consentono alla squadra di giocare in modo diverso, tatticamente.