Formula 1, è pole per Verstappen. Leclerc a 93 millesimi: «Serve fare una grande partenza»

A Sky Sport dopo le qualifiche: «Peccato, 93 millesimi sono veramente pochi. So cosa ho fatto in curva 10, so dove trovarli»

Max Verstappen chiude le prove per il Gran Premio d’Olanda con la quarta pole stagionale. Il pilota olandese ha girato in 1:10.342, , subito dietro Leclerc e Sainz. I primi tre in 92 millesimi.

E proprio di questi 93 millesimi ha parlato Charles a Sky Sport dopo le qualifiche

«Peccato, sono veramente pochi. So cosa ho fatto in curva 10, so dove trovarli. È un errore che mi è costato abbastanza, un decimo o un decimo e mezzo. Tutte le altre curve sono andate come volevo. Sono sorpreso di essere così vicino dopo il Q1 e il Q2, Max andava fortissimo con gomme usate. Poi bene nel Q3. Belgio? È importante tornare performanti, ci sarà un grande sforzo per capire le ragioni di Spa, abbiamo molte indicazioni».

