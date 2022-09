Domenichini: «Abbiamo sbagliato i primi venti minuti, ma la squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere»

A Dazn: «Spalletti? Era contento, ma ce l’aveva con qualche giocatore che non aveva fatto quello che doveva fare, rimproverava alcune cose che secondo lui avevano sbagliato».

Il vice allenatore del Napoli, Marco Domenichini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan.

«Una partita difficile contro un ottimo Milan, abbiamo sbagliato i primi venti minuti, non si riusciva a far girare la palla, poi si è riusciti a trovare degli sbocchi e la situazione è migliorata, nel secondo tempo abbiamo sofferto in alcune occasioni, ma la squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere e siamo moto contenti».