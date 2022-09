Di Lorenzo: «Siamo un gruppo nuovo, dobbiamo conoscerci, ma abbiamo tutte le qualità per fare bene»

A Sky: «Abbiamo avuto una battuta di arresto in casa, a inizio campionato, ci sono ancora tante partite, oggi abbiamo dato una grande risposta»

Al termine di Lazio-Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

«Una grande vittoria contro una grande squadra, dovevamo rifarci del pareggio in casa con il Lecce, oggi abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti anche per i tifosi che ci seguono sempre, una vittoria anche per loro».