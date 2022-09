Deulofeu: «Mi seguono 4 esperti in psiconeuroimmunologia e ho un letto speciale a prova di radiazioni»

L’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, racconta in un’intervista a Tuttosport la sua rinascita. Tutto dipende da un team di professionisti che lo ha aiutato non poco. Si tratta di Regenera,

Questa equipe è con lei a Udine?

«No, i quattro (analista, cuoco, preparatore fisico, fisioterapista, ndr) stanno in Spagna e vengono qui solo se c’è la necessità, altrimenti ci parliamo per telefono. Molti colleghi non capiscono che quanto accade nelle nostre vite, si riflette al 100% in partita. Dove bisogna arrivare pronti non solo a livello fisico, ma pure mentale e a livello di stress emozionale. Perché quello che succede con la tua fidanzata o con i tuoi figli poi condiziona il tuo rendimento in campo. Se in casa c’è amore e felicità, se sei tranquillo con te stesso, arrivi con animo perfetto alla partita. Oggi ho raggiunto il punto di equilibrio tra quello che accade fuori e dentro al campo e mai sono stato a questo livello. E sono un uomo molto sereno: non ho più frustrazioni perché ho capito che quelle portano solo ad altre frustrazioni, che in campo devi portare allegria, applaudire i compagni e avere un atteggiamento sempre positivo».