CorSport: Rangers-Napoli, Spalletti ne cambia cinque. Simeone favorito su Raspadori

Con l’infortunio di Osimhen, Raspadori e Simeone sono chiamati a giocare il ruolo da protagonisti nell’attacco del Napoli. Contro i Rangers, in Champions, il favorito per una maglia da titolare, secondo il Corriere dello Sport, è Simeone, autore di un gol contro il Liverpool, al suo debutto nella massima competizione europea.

“Almeno dall’inizio toccherà soltanto a uno dei due agire nel tridente con Politano e Kvara. Idee? Beh, qualcuna: è possibile che il signor Luciano lanci il Cholito dal primo minuto domani con i Rangers, considerando l’intensità fisica annunciata di una partita che, tra l’altro, si giocherà in uno stadio interamente riservato ai tifosi scozzesi dopo il divieto di trasferta annunciato dall’Uefa per i motivi di sicurezza legati alle celebrazioni in onore e memoria di Sua Maestà Elisabetta II”.

Le altre possibili scelte di Spalletti secondo il CorSport:

“Per il resto, rispetto alla formazione che ha cominciato sabato al Maradona sono in agenda cinque cambi. Sì, è possibile che Spalletti non si limiti soltanto a rilanciare dal primo minuto Kim al fianco di Rrahmani e la coppia Lobotka-Zielinski con Anguissa: crescono le chance di Olivera a sinistra al posto di Mario Rui e quelle del Cholito in attacco. Lui e non Raspadori al centro del tridente con Matteo e Kvratskhelia”.