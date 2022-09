CorSport: Lozano in dubbio contro i Rangers, Spalletti deciderà oggi se convocarlo

Il messicano non si allena da due giorni per una sindrome para influenzale. In ogni caso partirebbe dalla panchina

“La presenza di Lozano a Galsgow è in forte dubbio”, scrive il Corriere dello Sport. Il messicano non si allena da due giorni per una sindrome para influenzale. Non è certo che possa partire con il Napoli per la trasferta di Glasgow, dove la squadra di Spalletti affronterà i Rangers in Champions League.

“Lo staff medico valuterà oggi, prima della rifinitura, e poi Spalletti deciderà se includerlo nell’elenco dei convocati in partenza per Capodichino”. “Se anche dovesse far parte del gruppo, però, il Chucky partirebbe dalla panchina: a destra ci sarà Politano”.