Casini: «Non abbiamo accantonato il progetto dell’ingresso dei fondi in Serie A, cercheremo investitori»

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io lo Sport, su Radio Rai. Ha parlato delle polemiche sugli arbitraggi in campionato, come quella successiva a Juventus-Salernitana e al fuorigioco di Bonucci.

“Vogliamo evitare polemiche sugli interventi di gioco, lavoriamo per introdurre il prima possibile il fuorigioco semi-automatico. Sappiamo perfettamente che non è la soluzione di tutti i problemi e che non può correggere gli episodi di natura umana, ma visto che siamo pronti possiamo introdurre questa miglioria. Tutto quello che verso un miglioramento è ben accetto. L’impatto della tecnologia nel calcio è cruciale, ma l’effetto positivo è quello di eliminare il più possibile la cultura del sospetto”.

Sulla situazione economica dei club di Serie A:

“L’impatto della pandemia non può essere dimenticato. La situazione era critica già prima. Occorrono interventi immediati, con dei paletti da mettere alle squadre, con limiti ai salari complessivi delle squadre. Il tema fiscale ora è il più urgente, dobbiamo trovare delle formule di rateizzazione per le squadre per pagare i contributi e non avere un impatto devastante nei bilanci. Un ingresso dei fondi in Lega? Non è un progetto accantonato. Il problema di quella operazione è che si è partiti prima dallo strumento rispetto all’obiettivo da raggiungere, e questo ha creato intoppi. La Lega guarderà a possibili investitori, non c’è nessuna chiusura”.