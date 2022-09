Caressa: «Con quella esultanza Kim mi ha ricordato il Chiellini della Nazionale»

«Al Pacino in Ogni maledetta domenica dice: i centimetri sono là fuori e ce li dobbiamo conquistare. Kim è uno che conquista ogni centimetro in difesa»

Fabio Caressa esalta Kim su Youtube. Le sue parole:

La citazione di “Ogni maledetta domenica”.

«La differenza adesso nel campionato la stanno facendo due cose: l’intensità di gioco – alcune squadre sono intense e alcune squadre non sono intense, quelle che sono intense vincono e quelle che non sono intense perdono – e la concretezza. Avete presente il famoso discorso di Al Pacino in «Ogni maledetta domenica»? Dice: “i centimetri sono là fuori e ce li dobbiamo conquistare”. Kim è uno che conquista ogni centimetro in difesa. Lui e Rrahmani».