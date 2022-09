Cantona: «Beckham ambasciatore del Qatar? Il calcio è pieno di pecore a buon mercato…»

Oceanica intervista a The Athletic. Ferguson andò a Parigi in segreto guidando una Harley per convincerlo a non abbandonare il calcio inglese dopo la squalifica

“Eric Cantona potrebbe essere più Eric Cantona di così?”, si chiede il giornalista di The Athletic che intervista il mito Cantona a Casablanca, senza nemmeno provare a darsi una misura. Lui, Cantona, è incontenibile, e così l’intervista è un lenzuolo web di migliaia e migliaia di battute totalmente affascinate dal personaggio. Non è nemmeno quello che dice, è proprio lui. Per cui il senso stesso dell’intervista è descritto nell’introduzione.

Ora 56 anni, Cantona. Si è ritirato dal calcio da 25 anni, ha abbassato il colletto nell’estate del 1997 quando lasciò improvvisamente il calcio professionistico all’età di 30 anni. Nella sua stagione di debutto, lo United ha vinto il suo primo titolo nella massima serie dal 1967. Nei suoi cinque anni al club, lo United ha vinto quattro titoli di Premier League e due FA Cup. Ha segnato 82 gol e ne ha creati altri 62 in 185 presenze.

Nella sua nuova vita, Cantona fa l’attore, vive a Lisbona con la sua seconda moglie Rachida Brakni, che è un’attrice, insieme al figlio Emir (che significa “Il principe”) e alla figlia Selma. Ha altri due figli da un precedente matrimonio. La coppia ha deciso di trasferirsi a Lisbona dopo una piacevole vacanza nella città portoghese. Se vuoi mandargli un video, devi mandarlo alla moglie, perché lui “ha solo un vecchio telefono Nokia, il tipo di cui la maggior parte di noi si sbarazzava ormai decenni fa”.

“Nel calcio inglese, mantiene lo status di profeta. E quando Cantona pronuncia un sermone, c’è la sensazione che potrebbe dirti qualcosa che non sai del mondo, allo stesso modo in cui una volta speravamo che ci mostrasse qualcosa che non avevamo mai visto prima su un campo da calcio”.

“È una conversazione che ci porta in Qatar – scrive The Athletic – Cantona ha già detto che boicotterà i Mondiali di quest’anno, e quando gli viene chiesto dell’accordo di sponsorizzazione del suo ex compagno di squadra David Beckham per promuovere lo stato del Golfo, che vale decine di milioni di sterline, lui si scaglia contro le “pecore a buon mercato” della moderna cultura delle celebrità, che raramente corrono rischi quando gli viene chiesto delle cause sociali”.

“Esprime la sua opinione sulla proprietà della famiglia Glazer del Manchester United, rivelando anche, in modo surreale, che il club ha recentemente rifiutato la sua offerta di tornare al club come “Presidente del calcio”.

“Cantona porta la conversazione in direzioni molto più profonde, dall’artista visivo cinese e attivista pro-democrazia Ai Weiwei ai conflitti in Yemen e Palestina”. Ecco che cos’è un’intervista a Cantona.

Il manager dello United di Cantona, Sir Alex Ferguson, lo adorava. E stato sempre al suo fianco. Nel 1995, quando Cantona al Selhurst Park di Crystal Palace saltò tra la folla per dare un calcio di kung-fu a Matthew Simmons e fu squalificato e condannato a 14 giorni di prigione (ridotti a 120 ore di servizio alla comunità), Ferguson andò a Parigi in segreto, guidando una Harley-Davidson, per convincerlo a non abbandonare il calcio inglese.

Il passaggio più interessante dell’intervista è quello sulle “pecore”:

“Essere un esempio nel mondo del calcio è essere una pecora. A volte reagivo in un certo modo che alla maggior parte delle persone non piaceva e forse avevano ragione. Ma dove non avevano ragione è quando dicevano che io ero un esempio per milioni di persone, e non potevo reagire in questo modo. No, l’unica responsabilità che avevo era quella di lavorare sodo e vincere le partite e se sei un esempio come dicono le persone è perché pensi di essere al di sopra di tutto. Il più delle volte sono molto umile. Scherzo sul fatto che sono una leggenda’ e tutte quelle cose lì. Perché non mi interessa. So che viviamo in un circo, quindi gioco. Faccio il clown, come tutti. Non mi piace questa idea che calciatori, politici, cantanti, personaggi famosi debbano essere degli esempi”.

“Ci sono molti esempi di pecore a buon mercato. Nel calcio, come ovunque. Ho sentito recentemente persone dire che i calciatori devono essere coinvolti socialmente, essere attivi, come gli artisti. Ma gli artisti, il 90 per cento di loro sono attivi nelle cose facili, senza alcun rischio. Dove è rischioso, non c’è nessuno, sono tutte pecore a buon mercato. Sono solo nel business come tutti. Dicono di essere contro questo o quello ma è sempre la cosa facile”.

Che dire degli ex giocatori che non solo partecipano alla Coppa del Mondo, ma promuovono attivamente il paese ospitante? Uno degli ex compagni di squadra di Cantona, David Beckham, è un ambasciatore pagato…

“Un ex giocatore pagato per fare questo genere di cose… Potrebbe non sapere cosa succede lì. Oppure, se lo sa, penso che abbia sbagliato. Penso che abbia commesso un grosso errore. Un grosso, grosso errore”.

Chiude sul suo amato Old Trafford:

“Non posso immaginare che un giorno l’Old Trafford diventi un nuovo stadio chiamato col nome di brand. Se un giorno lo faranno, mi dispiace ma non sarò più un tifoso dello United. E avrò lasciato il calcio per sempre! Per favore, non chiamate questo stadio Nestlé o Amazon, per favore. Old Trafford è Old Trafford”.