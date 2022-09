Berrettini: «Non capisco chi critica la nuova Davis. Federer un modello carismatico»

Libero intervista Matteo Berrettini. Che «sa cosa vuol dire emozionarsi». La rinata Coppa Davis «ne sta esaltnado lo spirito guerriero». Un estratto delle sue parole.

«Non capisco chi critica questa nuova Davis. È un’esperienza bellissima. La sto giocando per la prima volta qui in Italia e mi accorgo giorno dopo giorno che non sono partite come tutte le altre. E non solo perché indosso la maglietta azzurra. In questi giorni capisco le sensazioni vissute da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli negli anni ‘70, le stesse evidenziate dalla serie di Sky. Non sono ancora riuscito a vedere tutte e sei le puntate di Una squadra, soltanto qualche sprazzo con le battutine frizzanti tra Panatta e Bertolucci o le frecciatina scherzose a Pietrangeli. In realtà Adriano e Paolo, campioni anche in simpatia, mi hanno spesso anticipato a cena molte cose vissute in quegli anni dorati».