Alvini: «Per noi è un risultato significativo, contro l’Atalanta che rispetto enormemente»

A Sky: «E’ significativo per noi andare sotto, fare fatica, ma rimanerci attaccati e riprenderla. Oggi è stata durissima, ma portare a casa un risultato positivo è bello».

Dopo il pareggio con l’Atalanta a Bergamo, ai microfoni di Sky il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini.

«C’è l’emozione per il risultato portato, in una bella cornice di pubblico, giocare qui oggi è stato bello, il risultato significativo, contro una squadra che io rispetto enormemente. E’ significativo per noi andare sotto, fare fatica, ma rimanerci attaccati e riprenderla, ero contento per i calciatori, il pubblico, tutto l’ambiente».

«E’ un’idea su cui devi lavorare, giocare così c’è bisogno di tempo, di conoscersi meglio, di riconoscersi nella partita. Oggi è stata durissima, ma portare a casa un risultato positivo da qua è bello».

«Abbiamo fatto la prima mezzora importante, poi abbiamo perso la gestione del possesso, abbiamo regalato troppe palle, e se lo regali sei punito, questa è la crescita che dobbiamo fare. Bisogna saper leggere i momenti della partita».

«Il punto col Sassuolo cosa ha cambiato? La gestione psicologica è importante, perché quando perdi partite come Firenze e Roma restano scorie. Riuscire a portare a casa risultati aumenta non tanto l’autostima ma l’autoefficacia della squadra, ed è importante, dà certezze in più».