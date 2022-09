Allegri: «Se è il mio momento più delicato? Certo, è la prima volta che perdiamo due volte»

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta col Benfica in Champions, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

“E’ difficile da spiegare quanto è accaduto, ma dopo il 2-1 la gara è finita. La prestazione sarebbe stata brutta anche in caso di pareggio. Adesso è inutile parlare e dare spiegazioni, si deve solo lavorare e pensare alla prossima partita. Alla squadra ho già parlato. Ho detto che nel calcio questi momenti capitano però bisogna uscirne da collettivo. Domenica abbiamo una partita di campionato, è complicata. In Champions è dura, ma non è chiusa. Capisco il momento psicologico di difficoltà che vive la squadra, non devo dire niente, in queste situazioni basta concedere un rigore per cambiare tutta la partita. Se è il mio momento più delicato? Certo, anche perché è la prima volta che la mia squadra perde due volte. Preoccupato? Non bisogna essere preoccupati, bisogna solo lavorare e fare”.