Yeman Crippa: «Ho dovuto conquistarmi tutto: un tetto, un letto, uno spazio. Nello sport aiuta»

Su La Repubblica un’intervista a Yeman Crippa, nuovo campione europeo dei 10 mila. La firma Emanuela Audisio. Crippa spiega da dove deriva la sua marcia in più.

Chi non ha, spinge di più?

«Nello sport aiuta. La mia determinazione nasce dal fatto che mi sono dovuto conquistare tutto: un tetto, un letto, uno spazio. Ho avuto la fortuna di essere stato adottato in Italia, con fratelli, sorelle, cugini, nove in tutto, anche se una è mancata, dai Crippa, che non ci hanno mai fatto mancare niente, l’essenziale c’era, il resto no. Niente giochi, né scarpe costose, ci passavamo i vestiti, roba riciclata, giocattoli zero, si scendeva al bar e papà Roberto è stato subito chiaro: si tifa Inter. Quando quello che hanno gli altri per te è un miraggio, ti impegni ad ottenerlo, a non darlo per scontato. Tutti noi siamo indipendenti, ognuno con una propria casa. Lo ripeto: sono stato fortunato».