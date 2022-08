Stroppa: «Sono sorpreso da questo clima negativo dopo aver perso a Napoli»

Il tecnico del Monza Stroppa è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida all’Udinese. La squadra lombarda viene dal 4-0 subito al Maradona contro il Napoli di Spalletti. Di seguito alcune delle dichiarazioni dell’allenatore biancorosso, riportate da Tmw.

«Con il Napoli 2/3 della difesa non era disponibile. Domani non sarà disponibile Pablo Mari, non recupereremo nemmeno Dany Mota: dobbiamo fare di necessità virtù»