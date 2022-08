Spalletti: «Una delle richieste di Adl quando sono arrivato era di rendere appetibili i calciatori del Napoli»

Il tecnico in conferenza: «Mi è stato prospettato un Napoli di transizione per quanto riguarda conti, ringiovanimento rosa, ritorno in Champions e per avere richieste perché nei due anni precedenti nessun calciatore ne aveva avute»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella prima conferenza stagionale di presentazione del match contro il Verona, ha voluto precisare la situazione del club che lui stesso conosceva e aveva accettato arrivando

«Farei un po’ di chiarezza, in modo da anticipare la conferenza e riavvolgere il nastro: quando sono arrivato ho conosciuto Aurelio e mi ha spiegato il suo percorso futuro con me. Mi è stato prospettato un Napoli di transizione per quanto riguarda conti, ringiovanimento rosa, ritorno in Champions e farla funzionare per rimettere mano sui conti tramite un buon calcio e per avere richieste perché nei due anni precedenti nessun calciatore aveva avuto richieste a causa dei risultati»