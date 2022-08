Spalletti: «Alla mia età è giusto fare contratto di un anno e poi a fine stagione tirare le somme»

Il tecnico del Napoli in conferenza parla della sua posizione contrattuale: «Se avrò l’occasione di continuare ad allenare farò sempre contratti di un anno»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato, nel corso della prima conferenza stagionale prima della partita contro il Verona, della situazione della squadra ora, dei progetti e degli obiettivi per questo campionato dove la rosa è stata in parte rivoluzionata per far partire un nuovo ciclo, nonostante il fatto che l’allenatore abbia davanti ancora solo un anno di contratto con il club di De Laurentiis

«Non me ne importa niente, alla mia età è giusto fare contratto di un anno e poi a fine stagione tirare le somme, se avrò l’occasione di continuare ad allenare farò sempre contratti di un anno»