Serena Williams annuncia il ritiro: «Gli Us Open saranno il mio ultimo torneo»

Vuole avere un altro figlio e non vuole che accada mentre sta gicando, come agli Australian Open 2017 che peraltro vinse. Ha vinto 23 Slam

Serena Williams – 42 anni a settembre – annuncia il suo addio al tennis. Ha annunciato che i prossimi Us Open saranno il suo prossimo torneo. Quindi, molto probabilmente, non riuscirà a eguagliare il record di 24 Slam che appartiene a Margaret Smith Court. Serena si è fermata a 23. L’ultima agli Australian Open del 2017 quando era incinta.

Serena ha detto che col marito Alexis Ohanian vorranno avere un altro figlio.

“Nell’ultimo anno io e Alexis abbiamo cercato di avere un altro figlio e recentemente abbiamo ricevuto alcune informazioni dal mio medico che mi hanno tranquillizzata. Possiamo fare un figlio quando vogliamo. Possiamo aggiungere un altro componente alla nostra famiglia. Sicuramente non voglio essere di nuovo incinta come atleta. Ho bisogno di avere o due piedi nel tennis o due piedi fuori. Non uno di qua e uno di là”.

Dell’ultimo Wimbledon (ha perso al primo turno) ha detto:

“Non ero pronta per vincerlo. Non so se sarò pronta per vincere gli us Open. Ma ci proverò. E i tornei preliminari saranno divertenti”.