Sconcerti: «Ronaldo assicura i gol di Osimhen, ma tecnicamente non è un affare per il Napoli»

A Calciomercato.com: «Se però ti danno 100 milioni e ti pagano il 75% dello stipendio la questione va presa in considerazione. Ma Napoli non si aspetti un altro Maradona»

Mario Sconcerti commenta l’affare Ronaldo al Napoli a Calciomercato.com.

«Nei meandri della società non entro. Dico solo che Cristiano assicura i gol di Osimhen, ma da un punto di vista tecnico non è certamente un affare per il Napoli. Ma i punti di vista non sono solo tecnici. Se ti danno 100 milioni e ti pagano il 75% dello stipendio, allora la questione va presa in considerazione. Con una premessa fondamentale però: se Napoli pensa di avere un altro Maradona sbaglia di grosso».