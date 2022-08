Sarri: «Per De Laurentiis provo affetto e gratitudine. Certo lavorarci insieme non è semplice»

Sarri, ovviamente, nell’ampia intervista concessa a Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, parla molto di Napoli.

A proposito della “squadra che ha espresso il calcio più vicino alle tue idee”, risponde innanzitutto:

«L’ultimo Napoli, quello dell’ultimo anno intendo. Giocava il calcio che avevo in mente, un calcio di coinvolgimento totale.

Cita Albiol

quello che fa la differenza è sempre la disponibilità dei ragazzi, la fame, la voglia di perfezionarsi. Con i “non arrivati” è più facile. In carriera il più veloce a comprendere quello che chiedevo è stato Albiol, difensore di livello superiore. In pochissimo tempo capì tutto, al punto che io potevo anche starmene a casa, l’allenamento avrebbe potuto dirigerlo lui».

Racconta Mertens.

Hai cambiato anche la sostanza tattica di Mertens.

«Avevamo tre esterni d’attacco per due posti, la grande qualità di Lorenzo e l’equilibrio che garantiva Callejòn erano imprescindibili, così Mertens trovava poco spazio. A Bergamo, in dieci contro undici, tolsi Higuaìn e misi Dries centrale. Venti minuti mostruosi, prese due rigori, insomma li fece impazzire. L’anno dopo, quando persi Milik durante la sosta della nazionale – si ruppe i crociati – decisi di riproporlo in quella posizione».