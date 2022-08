Sarri: «Lotito? Ha preso la Lazio che era un disastro e ora è tra le prime 5-6. Non capisco»

Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni intervista Maurizio Sarri che parla anche di Lotito.

Il capofamiglia non è popolarissimo tra la sua gente. L’hanno ribattezzato il “gestore”.

«Non riesco a capire fino in fondo i motivi della sua impopolarità, come l’hai definita. Comunicazione? Possibile. Ma Lotito ha preso la Lazio che era un disastro e bene o male la tiene costantemente tra le prime 5, 6 e in Europa. Pensa, io lo trovo piacevole, è un uomo di spirito ed è uno che ti ascolta».